"الأرصاد": طقس الخريف متقلب وبنشوف فصول السنة كلها فيه

قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف متقلب، مضيفًا: "بنشوف فصول السنة كلها في فصل الخريف".

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن البلاد ستتعرض غدًا لمنخفضين جويين أحدهما من الجنوب "السودان" والآخر من البحر المتوسط.

وأشار صابر إلى أن المنخفض القادم من البحر المتوسط كان منخفضًا متعمقًا، مضيفًا: "ربنا سلم وستر على مصر والمنخفض ده تحرك من السواحل الشمالية لجنوب أوروبا وأصبح تأثيره خفيفا جدًا".

وتوقع صابر أن تكون الأمطار على السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن لوقوع أمطار رعدية على جنوب مصر تتحول لسيول بسبب الطبيعة الجبلية متوقعًا انحسار موجة الأمطار الأحد المقبل.