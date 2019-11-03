أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن خدمة سيارة الضبطية القضائية أطلقها الجهاز في الأسواق وأماكن التجمعات لرصد أي ممارسات ضارة بالمستهلك من أجل التعامل معها فورًا، منوهًا إلى أن هذه الخدمة بدأت في محافظات القاهرة الكبرى ويُستهدف تعميمها في جميع المحافظات.

وأضاف "عبد المعطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه تم تجهيز مقرات لهذه الخدمة في بعض محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري، حيث إنه حال ورود شكوى للجهاز يتم التواصل مع أقرب سيارة ضبطية قضائية للتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن حماية المواطنين والمستهلكين حق دستوري، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالحفاظ على حقوق المواطنين الخاصة بالاستهلاك والرقابة على الأسواق، مناشدًا الإعلام القيام بدورة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية التواصل مع الأجهزة المعنية للحصول على حقوقهم.

وأوضح أن المواطن محور اهتمام الدولة والرئيس وجميع المؤسسات، موضحًا أنه تم استحداث شاشات تفاعلية داخل محطات القطار وفي المطار، وفي المولات الكبرى، تتيح لكل مواطن وضع شكواه للتعامل معها بشكل فوري، مع إتاحتها للسياح للإبلاغ عن أي شكوى والتفاعل معها سريعًا ليتأكد أن مصر دولة قانون.