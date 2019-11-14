قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنَّ أسعار السلع تختلف من منطقة لأخرى ومن موسم لموسم، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع منذ أيام بضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنَّ الرئيس السيسي وجه بضرورة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مبينًا أنَّ ذلك يؤدي لضبط الاسواق ومنع التفاوت في مستويات الأسعار.

وتحدث رئيس جهاز التجارة الداخلية عن تفاوت الأسعار في بعض المناطق، لافتًا إلى أنَّ سعر إيجار المحلات أحيانًا يتسبب في رفع السعر لدى البعض نظرًا لتحميل التاجر قيمة الايجار على أسعار السلع، موضحًا أنَّ تخرين السلع وعرضها في غير موسمها يسهم في رفع سعرها لإضافة تكلفة التخرين والنقل والعرض وغيرها.