قدمت دولة الإمارات 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة "بئر علي"، بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" سيرت قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

كان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة شبوة بلغت 33 ألفا و174 سلة غذائية بمعدل 1900 طن و480 كيلو جراما استهدفت حوالي 158 فردا من الأسر غير القادرة.