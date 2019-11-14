قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فرص سقوط الأمطار تنحصر على القاهرة والدلتا وتكون من خفيفة لمتوسطة نتيجة لحركة المنخفض الجوي من على شمال البلاد وتحركه لجنوب أوروبا.

وأضاف صابر خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة قناة "إكسترا نيوز" أنّ المنخفض الجوي المؤثر على جنوب مصر ما زال نشطا وفعالا، ويصحبه أمطار غزيرة وسحب متوسطة ومنخفضة، وتتسبب السحب في أمطار رعدية على المناطق الجبلية وتؤدي لتكون السيول.

وتابع صابر أنّ درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات على شمال البلاد، بسبب تأثير بسيط لمنخفض البحر المتوسط، مشيرا إلى منخفض السودان الحراري الذي يؤدي بالإحساس بزيادة درجة الحرارة على الجنوب، وهذا المنخفض يبدأ بالابتعاد عن الجنوب.

وأشار صابر إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية، مؤكدا أنّ الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تصل لـ10 درجات.

واستكمل صابر أنّ البحر المتوسط حالته من معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما البحر الأحمر فأمواجه معتدلة.