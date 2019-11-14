3 كليات بجامعة المنوفية تعلن نتائج اتحاد الطلاب

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، النتيجة النهائية للانتخابات الطلابية بالكلية تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية وبإشراف الدكتور أحمد الفيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث فاز الطالب محمود الخباز برئاسة اتحاد الكلية، والطالبة سلمى عماد نائبا لرئيس الاتحاد.

وأعلنت كلية التربية جامعة المنوفية، نتيجة الانتخابات الطلابية بانتخاب رئيس الاتحاد، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية باختيار جهاد صلاح فتحي عبد الحميد رئيسا للاتحاد، وإيمان محمد حسن سليمان نائب رئيس اتحاد طلاب بكلية التربية .

كما أسفرت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب، عن فوز أسماء طلعت عبد الرازق رئيسا للاتحاد، ومحمد السيد الرفاعي نائبا لها، ومحمد ندا أمين لجنة الأسر الطلابية، وأشرف سيد أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات، ومحمد أحمد أمين اللجنة الرياضية.

ونظمت الانتخابات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وإدارة شؤون الطلاب بكل كلية .