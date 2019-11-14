اختتمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اليوم، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة انتخابات الأمناء و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2019-2020، وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية وإقبال شديد من الطلاب .

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج، إذ فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالبة نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالتزكية، ونائب رئيس الاتحاد الطالب علي السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية.