أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، عن النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل 16 كلية، فمن بين 224 طالبا وطالبة الذين جرى انتخابهم بالأمس كأمناء للجان الأنشطة ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة، جرى تصعيد 32 طالبا وطالبة، اليوم، للمنافسة غداً على منصب رئاسة اتحاد الطلاب ونائبه على مستوى الجامعة.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن النتائج أسفرت عن الآتي:

في كلية التربية فاز محمد خالد محمد بمنصب رئيس الاتحاد، ونائبه إلهام حسن سليم، وفي كلية العلوم لؤي علام محمد رئيسا للاتحاد، ونائبه علي عادل محمد، أما بكلية الآداب إسلام كرم عبد الرحيم رئيسا للاتحاد، ونائبه أشرف أبو فاوي محمد، وبكلية التجارة فاز محمد حمادة عبد المنعم برئاسة الاتحاد، ونائبه عبد الوهاب علي محمود، وكذلك بكلية الطب البشري جرى انتخاب محمد أحمد حسن كرئيسا للاتحاد، ونائبه أحمد محمد عويس، وفي كلية الزراعة فاز رمضان الرحيل عبد الهادي كرئيس للاتحاد، ونائبه رامي حسني أبوالحمد، أما كلية التمريض حصد خالد زكي همام رئاسة الاتحاد، فيما حصد محمد حلمي بخيت منصب النائب.

وأضاف رشاد الشمسي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، أنّ كلية التعليم الصناعي أعلنت عن فوز محمد جمعة أحمد رئيسا للاتحاد، ونائبه حسن عبد الفتاح عمر، وبكلية الهندسة فوز محمد أحمد محمد زيدان رئيسا، ونائبه حازم وائل نجيب، وفي كلية الطب البيطري مصطفى ممدوح أحمد رئيسا، ونائبه إبراهيم محمد طه، أما كلية التربية الرياضية فقد أعلنت أحمد العربي هاشم رئيسًا للاتحاد، ونائبه عمرو محمد عبد العزيز.

وقال محمد يوسف أخصائي، النشاط الاجتماعي، إنّ النتائج بكلية الصيدلة انتهت بفوز إسلام أحمد علي رئيسا، ونائبه محمود عبد الظاهر محمد، وبكلية الحقوق جرى إعلان أحمد أنور محمود رئيسا للاتحاد، ونائبه مصطفى نبيل فايز، أما كلية الألسن ففاز مهاب محمد عبد الراضي برئاسة الاتحاد، ونائبه محمد طلعت صديق، وبكلية الآثار أحمد السيد حافظ رئيسا للاتحاد، ونائبه أيمن ماهر السيد رشوان، وأخيراً بكلية الحاسبات والمعلومات فاز محمود عبد الرحيم فوزي برئاسة الاتحاد، ونائبه ياسر عبد الباسط محمد.

جدير بالذكر أن غدا ستجرى الجولة الأخيرة للانتخابات، وسيتم تصعيد رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة من بين رؤساء اتحاد الطلاب بالكليات ونوابهم.