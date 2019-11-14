تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

"الداخلية" تنظم ندوة دينية لأعضاء هيئة الشرطة بحضور المفتي

"الداخلية" تنظم ندوة دينية لأعضاء هيئة الشرطة بحضور المفتي

الكهرباء تحتفل بتخريج أول دفعة مميكنة من "إعداد القادة"

الكهرباء تحتفل بتخريج أول دفعة مميكنة من "إعداد القادة"

بعد حريق إيتاي البارود.. أدعية تخفف البلاء

بعد حريق إيتاي البارود.. أدعية تخفف البلاء

محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ورصف شارع المحروسة

محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ورصف شارع المحروسة

لضخ دماء شابة.. الأوقاف تحصر الأئمة والواعظات الحاصلين على الدكتوراه

لضخ دماء شابة.. الأوقاف تحصر الأئمة والواعظات الحاصلين على الدكتوراه

3 كليات بجامعة المنوفية تعلن نتائج اتحاد الطلاب

3 كليات بجامعة المنوفية تعلن نتائج اتحاد الطلاب

اختيارات الوطن

متهمون بسرقة المال العام.. الموقف القانوني لضحايا ومصابي إيتاي البارود

متهمون بسرقة المال العام.. الموقف القانوني لضحايا ومصابي إيتاي البارود

واخداها تحدي.. دارين أول فتاة رئيس اتحاد جامعة القاهرة تتحدث لـ"الوطن"

واخداها تحدي.. دارين أول فتاة رئيس اتحاد جامعة القاهرة تتحدث لـ"الوطن"

"مصر وصية الشيخ زايد".. الإمارات تحتفي بكلمات مؤسسها مع زيارة السيسي

"مصر وصية الشيخ زايد".. الإمارات تحتفي بكلمات مؤسسها مع زيارة السيسي

ثقة وتفاهم ومصير مشترك.. تفاصيل مباحثات السيسي وبن زايد في الإمارات

ثقة وتفاهم ومصير مشترك.. تفاصيل مباحثات السيسي وبن زايد في الإمارات

"إصدارات بير السلم".. الخطوة الأسرع لـ"الكسب غير المشروع"

"إصدارات بير السلم".. الخطوة الأسرع لـ"الكسب غير المشروع"

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

الأكثر قراءة

عاجل