لضخ دماء شابة.. الأوقاف تحصر الأئمة والواعظات الحاصلين على الدكتوراه

بدأت وزارة الأوقاف حصر الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المعتمدة أو المعادلة من وزارة التعليم العالي وكذلك الواعظات، ضخ دماء شبابية جديدة داخل أروقة وزارة الأوقاف الدعوية والإدارية.

وعممت الوزارة منشورا حمل رقم 50، دعت فيه الأئمة الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير سرعة تسليم مستخرج رسمي من الشهادة لمدير الدعوة بكل مديرية تابع لها، وإعداد كشوف محدثة بجميع الحاصلين على الدكتوراه والماجستير المسجلين بالوزارة ومراجعتها بالإدارة العامة للموارد البشرية، واعتبارها هي الأساس في صرف زيادة بدل تحسين صعود المنابر ومن لم يقدم ذلك في موعد أقصاه الخميس 21 نوفمبر لن يعتد في معاملته بأكثر من شهادة الليسانس. ودعت الوزارة المديريات إبلاغ الأئمة بذلك وإعلانه في مكان بارز بالمديرية والإدارات.

كما أعلنت الوزارة عدة حوافز للإداريين المتميزين في عملهم، وفتح باب التقدم للإداريين المتميزين الراغبين في النقل إلى العاصمة الإدارية، كما أعلنت فتح باب التحسين لخطباء المكافأة من حملة المؤهلات الأزهرية العليا الراغبين في تحسين أحوالهم المالية، بإعطاء فرصة للخطباء الذين لم يجتازوا اختبارات التحسين السابقة أو الذين لم يتقدموا لها للتقديم لاختبار التحسين في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ أمس.

إنطلاق القافلة الدعوية الـ 17 بين الأزهر والأوقاف.. و120 ألف منبر يحتشدون لترسيخ القيم الأخلاقية

وتطلق الأوقاف القافلة الدعوية الـ17 بين الأزهر والوزارة إلى القاهرة الجديدة اليوم وتضم 6 علماء، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع "الإسلام عمل وسلوك.. نماذج من حياة التابعين"، فيما يحتشد 120 الف منبر غداً للحديث عن الموضوع ذاته في إطار المنهج الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

وأكدت هيئة الأوقاف والوزارة التزامهما بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة للهيئة، ولا يوجد أي استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة، إنّما هي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة للجميع، ولا صحة لتقديم أي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهة، إنّما هي القواعد العامة على الجميع، وفق ما ينظمه القانون والوائح العمل.