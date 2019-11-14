أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، حاجتها لشغل وظيفة موجه عام قرآن كريم "ندبًا"، تسييرًا للأعمال ولحين شغل الوظيفة بصورة رسمية وفقا للإجراءات القانونية.

ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

- أن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة "كبير معلمين".

- أن يكون حاصلًا على تقريري أداء بمرتبة فوق المتوسط في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم "ويرفق صورة من التقريرين مع الطلب".

- عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتي تاريخ الاختيار الفعلي.

- ألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم لمدة عشرة أيام متصلة، أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية، أو جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

- يفضل من اجتاز الكادر في مادة القرآن الكريم أو العلوم الشرعية أو العلوم العربية ممن تتوافر فيهم الشروط السابقة.

وتُقدم الطلبات مرفق بها بيان حالة للمتقدم إلى المعهد أو الإدارة التابع لها، ليتم تجميعها وتُسلم إلى إدارة التنسيق، اعتبارً من 16/11 / 2019 ولمدة 15 يوما، حيث أنه يرفق بيان حالة للمتقدم مع الطلب، ويجرى استبعاد الطلب في حالة مخالفة شروط الإعلان أو وصول الطلب بعد الميعاد المحدد للإعلان.