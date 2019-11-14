يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة انخفاض آخر في درجات ويكون الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، والتي تنخفض إلى 11 درجة للصغرى على بعض المناطق:

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 19 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 19 25

مطروح 19 24

السلوم 18 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 25

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 18 25

نخل 11 25

نويبع 23 27

طابا 19 26

كاترين 14 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 31

الفيوم 19 26

بنى سويف 19 26

المنيا 18 26

أسيوط 18 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 19 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 34

المدينة 20 31

الرياض 16 25

المنامة 22 28

أبوظبى 20 29

الدوحة 22 29

الكويت 16 28

دمشق 10 21

بيروت 19 29

عمان 11 22

القدس 15 20

غزة 17 25

بغداد 13 28

مسقط 20 28

صنعاء 06 22

الخرطوم 24 38

طرابلس 17 26

تونس 14 22

الجزائر 08 13

الرباط 08 16

نواكشوط 22 30