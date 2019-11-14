استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أسباب عدم وجوب استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخل البيت الأبيض، بعد أن أحرز لقاؤه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب القليل من التقدم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في مقال افتتاحي، نشرته على موقعها الإلكتروني- إلى هذه الأسباب تتمثل في أسباب: الغزو التركي على حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في سوريا وشراء أنقرة أنظمة مضادة للصواريخ من روسيا، إلى جانب القمع الوحشي المستمر على الصحفيين الأتراك ورموز المعارضة في البلاد، وفقا ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هذه الأسباب كانت جلية لمشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، الذين دعوا الرئيس الأمريكي إلى سحب دعوته لأردوغان، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الاجتماع بين الرئيس وأردوغان كان "رائعا ومثمرا" لاسيما بعد أن أوضح ترامب أنه لم يتم التفاوض بعد على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار، كما أنه لم يتم تسوية قضية شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، حتى بعد أن أقرّ ترامب أن نظام الدفاع الصاروخي الروسي، الذي من شأنه أن يمنح حليف رئيسي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" سلاحا روسيا متطورا، بمثابة تحدٍ خطير.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك في البيت الأبيض، لم يُظهر أردوغان ذات المودة التي أظهرها ترامب له، فلم يتظاهر بأنه يأخذ بجدية الرسالة الشهيرة التي بعثها ترامب له في 9 أكتوبر الماضي، والتي قال فيها "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق.. سأتصل بك في وقت لاحق".

وبدا أن الرئيس التركي حصل على دعوة زيارة البيت الأبيض دون تقديم مقابل.

ورأت "نيويورك تايمز"، أن هذه هي ضريبة إجراء اجتماع مع مجرم مستبد مثل أردوغان، لافتة إلى أنه كان يتوجب ضمان تحقيق فائدة واضحة وملموسة على السياسة الخارجية الأمريكية والعالم بأسره من هذا الاجتماع.

وعلى جبهة الأكرد في سوريا، احتفى ترامب خلال اللقاء مرة أخرى بوقف إطلاق النار في شمال سوريا، الذي تفاوض وزير خارجيته مايك بومبيو ونائبه مايك بنس بشأنه مع أردوغان خلال الشهر الماضي، ووصفه بالـ "إنجاز الهائل" بدعوى أنه يُنهي عقودا من النزاع القديم، على حد وصفه.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أن ترامب أغفل مجددا حقيقة أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا قد أشعل زناد العدوان التركي وأن شيئا لم يتم تسويته هناك سوى تراجع النفوذ الأمريكي.