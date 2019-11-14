جاهزة للتسليم.. مواقع شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ12

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات 90 مترا، مكونة من 3 غرف وصالة، وجاهزة للتسليم في 8 محافظات، وذلك ضمن الإعلان الـ12 المخصص لمبادرة تنمية وجه بحري، على غرار الإعلان الـ11 الذي تم خصصت وحداته لوجه قبلي، ويستمر الحجز حتى 12 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواقع وحدات الإسكان الاجتماعي في الـ8 محافظات كالتالي:

- محافظة الإسكندرية

مدينة برج العرب الجديدة

-محافظة الإسماعيلية

مناطق "القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة"

-محافظة الشرقية:

"القرين – أبوكبير – أولاد صقر"

-محافظة الدقهلية

"بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه"

-محافظة المنوفية

"مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا"

-محافظة كفر الشيخ:

مناطق "مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض"

-محافظة الغربية

"بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة"

-بمحافظة البحيرة

"الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون"

وبشأن أسلوب الحجز:

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للصندوق "www.shmff.gov.eg"، حيث يتبع العميل الخطوات التالية:

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح.

- إرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.