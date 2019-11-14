ودّع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد زيارة رسمية للبلاد استمرت يومين.

جاء ذلك حسب ما نشره الحساب الرسمي لولي عهد أبو ظبي على تويتر.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي وعُزف النشيدان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبال الرئيس كبار رجال الدولة في الإمارات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء أمس، في مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين، وتأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات بين الدولتين وما يربطهما من علاقات تعاون استراتيجية.