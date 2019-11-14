صرح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن فرق الإصلاح الفني بالشركة نجحت في إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد - طنطا- الإسكندرية، الذى تعرض لاعتداء إجرامي من لصوص المنتجات بغرض السرقة ونتج عنه تسرب لمنتج البنزين بالأمس بمنطقة قرية الماسورة بإيتاي البارود محافظة البحيرة.

وأضاف في بيان له، أن الخط عاد للعمل بكامل طاقته كأحد خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية، موجها التحية لكوادر الإصلاح الفني التي شرعت في العمل فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان ظهر اليوم وتصريحها بالعمل وأنجزت مهامها وأعادت تشغيل الخط في وقت قياسي.