كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الجمهور، تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب، بعد إصابته بالسرطان.

وقال "دانيال"، في تصريح لـ "الوطن"، إن فطين عبد الوهاب، كان تحت الملاحظة على مدار الثلاثة شهور الماضية، وظهرت نتيجة الإشاعات قبل ساعات، وتبيّن أنها إيجابية"، لافتًا إلى أن السرطان لم ينتشر في جسده، لكنه لم يُشفَ منه بشكلٍ نهائي، واصفًا تطورات حالته الصحية، بقوله: "بس اللي حصله يُعتبر معجزة".

وكان زكي فطين عبدالوهاب، أعلن في شهر مايو الماضي، عن إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"، قائلا: "أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

وفي 13 مايو 2019، قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، في تصريحاته لـ "الوطن"، أنه اكتشف مؤخرا إصابته بسرطان في الرئة، وعرف ذلك بعد فحوصات استمرت لأكثر من 4 أشهر.

وقال، إنه يخضع لجلسات علاجية لمعرفة نوع الورم، وإذا كان من النوع الحميد سوف يتم التدخل الجراحي، وإذا كان من النوع الخبيث سوف يلجأ لجلسات العلاج الكيماوي.

وأشار زكي، إلى أنه متزن نفسيا بدرجة كبيرة، وعبر عن رضائه بما كتبه الله له، طالبا دعاء محبيه.

ونشر وقتها زكى فطين عبدالوهاب على "الفيسبوك"، صورة له تظر حقيقة مرضه، وعلق عليها قائلا، "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة".