قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن مشروعات الابتكار هي أساس التعاون المصري - الفرنسي، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير اليوم بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور القنصل العام جانينا إيريرا، للإعلان عن إطلاق مشروع الدراجات الهوائية.

وأشار السفير إلى أن شركة ناشئة ستقوم بمشروع ABC للدراجات الهوائية بالإسكندرية، لتطبيق النظام الفرنسي في النقل الذي يقوم علي استخدام الدراجات.

وقال السفير "عقدنا شراكة مع محافظة الإسكندرية بتكلفة 10 ملايين جنيه، ونتمنى أن يتم تطبيق هذا النظام في بداية العام المقبل"، مؤكدا أهمية المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث ويقدم أحد حلول مشكلة المواصلات، وثمن سفير فرنسا مكانة مدينة الإسكندرية وأهميتها في منطقة البحر المتوسط، نظرا لأنها من أكبر المدن، بالإضافة إلى تعدادها السكاني الكبير، مؤكدا استعدادا بلاده لتقديم الدعم للمدينة في مشروعات النقل(المترو والترام) والبنية التحتية، خاصة في مجال الدراسات والتنفيذ فضلا عن التمويل.

وقال السفير الفرنسي، إنه قام بعدة جولات بالمدينة لاحظ خلالها عملية التجديد والإصلاح الحضري، والتقي بالأمس مع محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، وناقش معه التعاون بين الجانبين والمشروعات المشتركة، ومنها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكدت جانينا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، أهمية المشروع، موضحة أن المحافظة كانت قد جهزت بعض المناطق لاستخدام الدرجات الهوائية، وأن المشروع سينفذ على عدة مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية، وإن حدث انتشار وقبول له، سيتم تصنيع تلك الدراجات بالإسكندرية ويمكن أن يتم تصدريها للخارج.