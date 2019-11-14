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الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يستغل الشلل الدولي لاستبدال جوهر الصراع

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يستغل الشلل الدولي لاستبدال جوهر الصراع

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

قتلت ابن أختها.. نيابة العياط تجدد حبس المتهمة 15 يوما

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وكيل الأزهر: نرحب بالتعاون مع مؤسسات التعليم في القارة الأفريقية

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