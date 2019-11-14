رفعت مديرية الصحة بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وذلك لمواجهة أخطار السيول خاصة جنوب مدن المحافظة بناء على توجيهات وزيرة الصحة.

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، منذ قليل، عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار مرعي إلى التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتجرى تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وجرى التأكد من توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر الأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة، وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه، وتم تكليف فريق مكافحة ناقلات الأمراض برش أماكن تجمعات المياه، وتم التنسيق مع الأسعاف، والتأكيد على أماكن التمركزات بجميع أنحاء المحافظة، وأيضًا تم التنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالمحافظة.

وشهدت مدينة مرسى علم، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بها وعدد من الأودية الجبلية، ما تسبب في إغلاق بعض الطرق الخارجية بالمدينة، حيث دفعت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بعدد من المعدات لفتح وإزالة عوائق الطرق وفتح الطريق أمام السيارات.

كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم عن غلق طريق "مرس علم - إدفو" بالتعاون مع مرور محافظة أسوان، كما تم توقف الحركة المرورية قبل منطقة الشيخ مالك بالكيلو 3 جنوب مدينة القصير لمرور السيل الآن بتلك المنطقة.