أعلنت هيئة الأمم المتحدة، اعتزام أمينها العام، أنطونيو جوتيريس، إرسال مبعوث خاص إلى بوليفيا، لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الجارية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله: إن المبعوث الجديد "جان ارنولت" سيصل إلى بوليفيا خلال ساعات.

وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام "لا يزال قلقاً للغاية بشأن التطورات في بوليفيا"، ويدعو جميع البوليفيين إلى الامتناع عن العنف واللجوء إلى ضبط النفس.

وكان المبعوث الأممي الجديد إلى بوليفيا، مثّل الأمم المتحدة في وقت سابق بعدد من الدول، منها جواتيمالا وكولومبيا.