مبادرة "فيروس سي" للطلاب: نستهدف 16262 مدرسة إعدادية في مصر

قال الدكتور إيهاب كمال، مدير مبادرة مسح "فيروس سي" لطلاب المدارس والجامعات، إن الحملة بدأت يوم 1 أكتوبر، وشملت كل الطلاب المقيدين بالصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية، مضيفًا: "الهدف بتاعنا أننا نوصل للطلاب داخل مدارسهم والمعاهد الأزهرية".

وأضاف "كمال"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أنه تم الوصول إلى 12836 مدرسة إعدادية، و3436 معهد أزهري: "كنا عاملين حملة إعداد قبلها مع وزاراة التربية والتعليم، وعملنا فيها حملات توعية داخل المدارس، لشرح أهمية مسح الفيروس"، موضحًا، أن الحملة جمعت إقرارات أولياء الأمور قبل البدء في الحملة.

وأكد الوصول إلى 52% من المستهدف، بعد مرور شهر ونصف من بدء المبادرة، وبنهاية شهر ديسمبر، سيتم الانتهاء من جميع المدارس تمامًا، مضيفًا: "عندنا 414 فريق من التأمين الصحي، يأدون واجبهم بأعلى دور وكفاءة"، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات بين الطلاب، بلغت 1570 حالة مصابة بالأجسام المضادة، ويتم إخضاعهم في التأمين الصحي للفحوصات التكميلية: "فيه ناس منهم بدأت تاخد العلاج".