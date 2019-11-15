تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صورته سيدة إماراتية لطائرات حربية إماراتية ترسم علم مصر في سماء الإمارات احتفاءً بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد.

ويظهر صوت السيدة في قمة سعادتها قائلة: "تشريفات الرئيس، كويس إني لحقت أصورها"، واختتمت كلامها مرددة: "تحيا مصر".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي، أمس الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.