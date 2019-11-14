أشاد الفنان محمد ثروت، باحتفالية دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء الأوبرا الخديوية، نواة دار الأوبرا الحالية، وتم تكريم 12 شخصية، أثرت في مشوار الأوبرا، موضحًا أن الأوبرا تُعد رافد من روافد الثقافة المصرية.

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الأوبرا مكان متميز للغاية، يقدم ألوان كثيرة من الفنون الجميلة المحببة لقلوب الكثير من المواطنين.

وأشار، إلى أن الأوبرا الموجودة في مصر حاليًا، من التسعينيات، وكانت عوضًا عن الأوبرا التي حُرقت، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينشئ الآن أوبرا جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة من الطراز الكلاسيكي، تعتمد على كلاسيكية المعمار.