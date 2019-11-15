أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلها الغنائي ضمن فاعليات موسم الرياض الثقافي بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية الحفل قالت شيرين: "طبعا اسمحوا لي أحيي كل الحضور وأقولكم قد إيه أنا سعيدة إن السعودية بقت بالجمال ده وبالانفتاح ده".

وأبدت شيرين عبدالوهاب سعادتها قائلة: "وأنا سعيدة جدًا إني النهاردة بشارك مع 2 عمالقة أستاذ وليد توفيق وأستاذ راغب علامة، وزمان لو كنت حلمت إني هغني في حفلة فيها وليد توفيق وراغب علامة الحلم ممكن مكنش يتحقق".

وأضافت: "أنا سعيدة جدا جدا جدا وإن شاء الله يارب دايمًا أيامكم كلها فرح".