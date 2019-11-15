فيديو.. وصلة غزل بين شيرين عبدالوهاب والجمهور السعودي: "أنتوا الحب"

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع جمهورها في حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي بالمملكة العربية السعودية، وقالت شيرين: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".

وقال أحد الحضور لشيرين بالإنجليزية "نحبك" لترد عليه شيرين بالإنجليزية أيضًا: "أحبكم أكثر"، بينما صرخ أحد الحضور مغازلًا شيرين قائلًا: "يا أحمر يا حريقة".

وفي بداية الحفل قالت شيرين: "طبعا اسمحوا لي أحيي كل الحضور وأقولكم قد إيه أنا سعيدة إن السعودية بقت بالجمال ده وبالانفتاح ده".

وأبدت شيرين عبدالوهاب سعادتها قائلة: "وأنا سعيدة جدًا إني النهاردة بشارك مع 2 عمالقة أستاذ وليد توفيق وأستاذ راغب علامة، وزمان لو كنت حلمت إني هغني في حفلة فيها وليد توفيق وراغب علامة الحلم ممكن مكنش يتحقق".