أحمد أمين يتحدث عن والده: كان بيحتويني وبيخلي وداني تصفر ووشي يورم

قدم الفنان أحمد أمين الحلقة الثالثة من برنامجه "الفاميليا"، عبر القناة التي تحمل نفس الاسم على "اليوتيوب".

وتحدث أمين خلال الحلقة الثالثة من "الفاميليا"عن موضوع "التعامل مع الأزمات" التي تواجه الأبناء، وكيفية احتواء الآباء لهم وتذكر والده الراحل قائلًا إنه كان يحتويه جيدًا.

وأضاف: "كان عليه احتواء، يديني احتواء وداني تصفر، مرة احتواني وشي ورم".

في نهاية الحلقة غنى "أمين" مع الأطفال وآبائهم أغنية "شارك دودو" الشهيرة، بعد تعريبها، واستبدال كلماتها بأخرى مصرية.

وبرنامج "الفاميليا" هو تجربة أشبه بتليفزيون الواقع، يعود بها أحمد أمين إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام حوالي 4 أعوام، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة رحمي ميديا، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب منهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.