بعد تغلب زكي فطين عبدالوهاب عليه.. نجوم نجحوا في محاربة السرطان

عانى العديد من الفنانين في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، كان بينهم نجوم ابتعدوا عن الأضواء أو مارسوا حياتهم بشكل طبيعي، لكن اجتمعوا كلهم على إخفاء المرض حتى التعافي منه، وآخرهم زكي فطين عبدالوهاب، الذي أعلن عن تعافيه من مرض السرطان، ويرصد "الوطن" عدد من الفنانين الذين تعافوا قبله من المرض الخبيث.

أحمد حلمي

نجح الفنان أحمد حلمي في التغلب على مرض السرطان بعد اكتشافه في منطقة الظهر، عن طريق الصدفة أثناء وقوفه بجانب زوجته الفنانة منى زكي للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث كانت منى تجري الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلم حلمي وقتها بالمرض وخضع على الفور لجراحة استئصال للورم منعًا للتطور، ونجح في الشفاء.

بسمة وهبي

اشتهرت الإعلامية بسمة وهبي بمكافحتها سرطان الثدي، وقد سافرت إلى باريس للخضوع للجراحة، ثم أصيبت بالاكتئاب، حتى إنها احتفلت مع أصدقائها مع عدد من الفنانين والإعلاميين بتعافيها تمامًا.

إليسا

أخفت إليسا مرضها بالسرطان، وقررت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، وخضعت للعلاج الإشعاعي، حينما بدأت تسجيل حلقات برنامج "ذا فويس"، ولكن ما أثار الجدل هو فقدانها الوعي وسقوطها على المسرح في حفل القرية العالمية في دبي، وقد تبين فيما بعد إن السبب جرعات العلاج من المرض، ومن ثم تعافت من المرض.

واختارت إليسا الإعلان عن قصتها مع المرض بنفسها، وسردت قصتها بعد التعافي في كليب "إلى كل اللي بيحبوني" مع المخرجة إنجي جمال.

هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر عن إصابته بمرض خبيث منذ سنوات أدى إلى ابتعاده عن الغناء وقد اصاب به في الأمعاء، وهو ما أفقده وزنه بشكل كبير أثر عليه كما أنه أصبح غير قادر على تناول الطعام في بشكل طبيعي وعلى رغم أن شاكر تغلب بشكل كبير على آثار المرض من جسده، إلا أنه حتى الآن لا يزال يجري كشوفات وتحاليل دورية من أجل القضاء عليه.