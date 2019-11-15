تحدث الفنان خالد سليم عن بدايته الفنية، خلال لقائه مع الفنان هشام عباس في برنامج "شريط كوكتيل" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال سليم إن المخرج طارق العريان شاهده في إحدى حفلات قناة النيل للمنوعات، ثم رشحه لغناء أغاني فيلم "السلم والتعبان".

وأثنى سليم على الكاتبة الصحفية هالة أبوظهر رئيسة تحرير مجلة "كلام الناس" آنذاك، لأنها أول من أجرى حوار معه على 4 صفحات في بداية مشواره الفني ورشحته للظهور مع الإعلامية سلمى الشماع.

وأشار سليم إلى أن أول لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية سلمى الشماع كان من المقرر أن يكون 15 دقيقة فقط ولكنه امتد لـ25 دقيقة على الهواء.