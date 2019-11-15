خالد سليم: كانوا مسميني في الجامعة "أرابيسك"

قال الفنان خالد سليم إن زملائه في الجامعة لقبوه بـ"خالد آرابيسك" بسبب غناءه تتر مسلسل "أرابيسك" للفنان صلاح السعدني.

وأضاف خلال لقائه مع الفنان هشام عباس في برنامج "شريط كوكتيل" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه غنى مقدمة مسلسل أرابيسك في الجامعة، وبعد نجاح المسلسل ظل لفترة يُنادي عليه زملائه بـ"خالد أرابيسك".

وأثنى خالد سليم على الموسيقار الراحل عمار الشريعي، مشيرًا إلى أنه عاش في موسيقى عمار الشريعي لفترة طويلة، وتعاون معه في الليالي المحمدية أعوام 2006 و2007، لافتًا أن عمار الشريعي كان يحلل الموسيقى بشكل غير طبيعي واصفًا إياه بـ"المعجزة".