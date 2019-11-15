فيديو.. متصل يحرج مذيعا بقناة إخوانية بشأن العدوان التركي على سوريا

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لإحراج متصل لمذيع بقناة "مكملين" الإرهابية، ويظهر في الفيديو أن متصلا بالقناة سأل المذيع عن عدم تعليقه على العدوان التركي على سوريا والذي راح ضحيته أطفال سوريون أبرياء.

وتساءل المتصل: "طب انت ليه مبتنتقدش تركيا لما راحت ولعت في سوريا وأطفال سوريا ليه مابتنتقدش؟".

ليرد عليه المذيع: "لما أبقى سوري أو لما أبقى تركي والله هنتقدهم وهتكلم عنهم ولما ده يحصل هنتكلم فيه وأنا مصري".

وانفعل المذيع بشدة قائلًا: "يا عم أنا مصري بتكلم عن بلدي وانتوا هتطلعونا من شعورنا ليه يا أخي وبطلوا هيافة بقى وبطل هيافة لو سمحت".