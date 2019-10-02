نشر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تسريبات من مجموعة "واتساب" لقناة "مكملين" الإرهابية التظاهرات المزعومة.

ويظهر في التسريب اتفاق أعضاء الجماعة الإرهابية على النزول في أوقات الذورة وأوقات خروج الموظفين والطلاب وتصوير مشاهد خروج الطلاب على أنها مظاهرات ضد الدولة المصرية.

وأظهرت بعض التسريبات اتفاق هذه العناصر على الهاشتاجات المفبركة التي يشاركوا فيها بزعم أن الشعب المصري هو الذي يشارك في هذه الهاشتاجات الكاذبة واعترفوا خلال هذه التسريبات أنهم "رقم 1" في الكلام و"الجعجعة" حسب لفظهم.

وأظهر تسريب آخر تبرؤ أعضاء الجماعة من نسبتهم إليها لأن قيادات الإخوان "قمة العار والسبههلة وعاملين أسود على النت والفبركة"، حسب قولهم مع اعترافهم أنه لا أحد ينزل في هذه المظاهرات.

وتسريب آخر يطالب فيه أحد الأشخاص بالتوقف عن الفبركة "عاوزين نبطل فبركة عشان الناس تصدقنا واحنا ماشيين مع ناس شمال".

بينما اعترف أحدهم في تسريب آخر "أنا أعرف إخوان معاهم فلوس قارون بيشتغلوا في الشمال بس، مبدأ معندهمش، ويقول مطالب جادة " مطالبًا أن ينفقوا على شباب الإخوان الذين تم القبض عليهم.

وأظهرت رسائل أخرى كذب أعضاء الإخوان على أنفسهم وادعائهم أن ميدان التحرير مليء بالمتظاهرين وطلبات لأعضاء الجماعة بالنزول بينما اعترف أحدهم أن الشوارع فارغة ولا توجد مظاهرات.

واعترف آخر أن الفيديوهات التي نُشرت للمظاهرات في مصر فيديوهات قديمة بينما سب أحدهم المواطنين بسبب عدم نزولهم في المظاهرات المزعومة.

وأظهرت رسائل أخرى سب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للشعب المصري بسبب عدم الاستجابة لدعواتهم بالتظاهرات.

ووصف موسى أعضاء جماعة الإخوان بأنهم "مجروحين وبينتحروا" مشيرًا إلى أنهم مازالوا ينشرون الأكاذيب.