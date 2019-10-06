عرضت قناة "extra news"، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان "مصريون يسخرون من الإخواني أحمد سمير على قناة مكملين الإرهابية.. أعطوه درسا في الوطنية"، حيث قالت إحدى السيدات المصريات للإعلامي الهارب: "المفروض السيسي يجيب لكم شوية برسيم ليكم في تركيا، واحد زيك هربان متتكلمش على البلد، واحد هربان ميتكلمش عن أسياده، انتوا اللي بعتوا البلد".

وقال شخص آخر في مداخلة هاتفية مع الهارب أحمد سمير على قناة "مكملين": "مرسي كان خارب البلد، انتوا عايشين في غيبوبة عشان حبة فلوس بتاخدهم"، وفي مداخلة أخرى وجه الإعلامي الهارب سؤالًا لأحد المواطنين، "إيه مهمة العسكر من وجهة نظرك"، ليرد ساخرًا: "مهمة العسكر في مصر إنهم لبسوا الإخوان طرح".

وعلق مواطن مصري آخر في مداخلة هاتفية بقناة مكملين عن ما يعرضه الهارب أحمد سمير: "هو إنت مصري أصلا"، ليرد الإعلامي منزعجًا: "لا أنا من سلوفكيا"، بينما قال له شخص آخر: "والله يا أستاذ أحمد أنت معندكش كرامة، إنت ساعة ما تتكلم عن عمك السيسي تتكلم بأدب"، فيما رد مواطن خليجي في مداخلة على نفس القناة: "الشعب المصري والجيش المصري هيجبوكم متكلبشين واحد ورا التاني".

فيما سرد مواطن مصري للإعلامي الهارب الإنجازات التي تمت في مصر، عندما وجه له الإعلامي الهارب سؤالا: "السيسي عمل إيه في البلد"، حيث قال: "حقق شبكة طرق قوية، وشبكة كهرباء قوية، وعمل إسكان اجتماعي، وفيه تقدم للبنية التحتية في الدولة".