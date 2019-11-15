أعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق، بقيادة علي السيستاني، اليوم، مساندة الاحتجاجات السائدة في البلاد، مؤكدة بنفس الوقت على ضرورة الالتزام بسلميتها.

وشددت المرجعية الدينية، أنه يجب محاسبة حيتان الفساد وإلغاء الامتيازات المجحفة للمسؤولين.

وقالت المرجعية الدينية: "بلغ الأمر حدودا لا تطاق، والخراب المستشري في البلد بسبب التوافقات السياسية على تقاسم السلطة والمغانم".

وحذرت من تحول البلد إلى ساحة للصراع نتيجة التدخلات الخارجية، وشددت على أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب هي معركة وطنية ولا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل.

وقالت المرجعية الدينية، إن "الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات سيعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية".

وأضاف: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح بالمماطلة والتسويف فإنهم واهمون".