القبض على سائق بحوزته نص طن "بانجو" و4 طرب "حشيش" بالأقصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بكميات كبيرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة القرنة، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى، وهو (سائق – مقيم بمحافظة قنا - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات).

و تم ضبطه مستقلاً بسيارة نقل فى كمين أعد له بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته ( عدد 100 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 500 كيلو جرام، عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول ) .

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى عملية النقل والترويج.