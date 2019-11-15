شهد الطريق الزراعي الفرعي "طنطا- المحلة" بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "المحلة - طنطا"، وتم نقل كافة الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى للواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق المحلة - طنطا بالأرض الزراعية المجاورة للطريق إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب الأتوبيس.

ونُقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.