24 ساعة فقط انتهت فيها حياة شاب وأصيبت فتاة بإصابات خطيرة، نتيجة الدهس تحت عجلات قطار (طنطا - كفرالزيات) الذي كان شاهدا على الواقعتين، الأول قفز عقب مشادة كلامية مع المواطنين، ورئيس القطار بسبب التدخين، وعدم قدرته على سداد غرامة التدخين داخل الكابينة، والثانية اختل توازنها فسقطت من باب القطار، فتركا آثار دمائهما على عجلات القطار وسط حالة من الرعب للركاب الشهود على الواقعة.

في 24 ساعة فقط.. وفاة شاب وإصابة طالبة تحت عجلات قطار (طنطا- كفر الزيات)

حادثتان مروعتان وقعتا على قضبان قطار (طنطا - كفر الزيات) خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهدت محطة السكك الحديدية بطنطا في الغربية الاثنين الماضي، واقعة نقل شاب مصاب بكدمات في جسده وكسور في ضلوعه ونزيف بالرأس، إثر سقوطه من قطار (طنطا - كفرالزيات)، وقفزه عقب مشادة كلامية مع المواطنين ورئيس القطار بسبب التدخين، وعدم قدرته على سداد غرامة التدخين داخل الكابينة.

الشاب أحمد مبروك المعروف بـ"ضحية السيجارة"، نقله في حالة حرجة إلى طوارئ مستشفى المنشاوي بطنطا، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد 5 ساعات داخل العناية المركزة.

وتبيّن لاحقا أنّ وفاة الشاب جاءت لتعرضه لكسور في الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وكسور بالضلوع، جراء سقوطه أسفل عجلات القطار المذكور، عقب مشادة مع أحد كمسارية القطار لشروعه بالتدخين، ما دفعه للقفز من القطار هربا من سداد الغرامة المطلوبة منه.

إصابة طالبة بمدرسة الصم والبكم بعد سقوطها من قطار (طنطا - كفر الزيات)

وأصيبت طالبة بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا مساء أمس، بعد سقوطها من قطار (طنطا - كفرالزيات) محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وبيّنت تحريات المباحث أنّه خلال استقلال الطالبة "ياسمين. خ"، بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، ما أدى إلى إصابتها، ونقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة.