افتتح منذ قليل، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مسجد الشهيدين بمدينة قويسنا، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية.

يقام المسجد على مساحة 440 متر، فيما بلغت تكلفة المسجد حوالي 17 مليون جنيه، تحملها حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، بينما يحضر مندوبا عن حاكم الشارقة حفل الافتتاح .

شارك في الافتتاح، اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، واللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية .

ويخطب وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد، ويؤم المصليين في صلاة الجمعة، والتي يقوم التليفزيون المصري بنقل شعائرها من داخل مسجد "الشهيدين" والمعروف بمسجد "فؤاد" بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية.