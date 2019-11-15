تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمحل تجاري متخصص لبيع الأدوات الصحية، إثر حدوث ماس كهربائي بقرية شبرابلوله بمركز السنطة مما أدى إلى تفحمه وجرى الدفع بـ3 سيارات مطافئ والسيطرة على الموقف.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل أدوات صحية بقرية شبرابلوله بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الواقعة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ، لإخماد نيرانه إثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.