الغربية تطرح حق امتياز الإعلانات بكل مركز ومدينة بالمزاد العلني

أعلن ديوان محافظة الغربية، برئاسة اللواء هشام السعيد محافظ الإقليم، اليوم، عن طرح حق امتياز الإعلانات بدائرة المحافظة كل مركز ومدينة وحي على حدى (م.م طنطا ، م.م المحلة الكبرى ، حي أول المحلة الكبرى ، م.م السنطة ، م.م سمنود ، م.م زفتي ، م.م بسيون)، لمدة ثلاثة سنوات بالمزاد العلني.

وجاء ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة جلسة الأربعاء الموافق 20/11/2019 في تمام الساعة 1 ظهراً بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا، وتأمين دخول المزاد 100000 جنيه لكل مركز ومدينة وحي على حده وثمن كراسة الشروط 1000 جنيه.

كما يشمل ضريبة القيمة المضافة تطلب كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الغربية – المخزون السلعي، باقي الاشتراطات طبقاً لكراسة الشروط على أن تنعقد جلسات متكررة للمزاد المشار إليه يوم الأربعاء بصفة أسبوعية وفي نفس الميعاد.