تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ8232 سيدة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ8232 منتفعة من خلال الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة، تحت إشراف الدكتور شنطورى إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات لـ 8232 منتفعة منها 4013 جدد و 4219 متردد بالإضافة إلى توقيع كشف لـ 449 نساء و 698 أطفال و 720 باطنه و تقديم مشورة لـ 5039 منتفعة، مشيرة إلى أن إدارة تنظيم الأسرة نفذت مجموعة من ندوات التوعية عن أهمية تنظيم الأسرة منها 33 ندوة حول موضوعات تنظيم الأسرة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة و16 ندوة مع مشروع 2 كفاية، كما تم تدريب 150 رائدة ريفية من أجل الوصول بالخدمة إلى المستهدفين بالتوعية من خلال الزيارات المنزلية والتي بلغ عددها 84000 زيارة.

وأوضح الدكتور شنطوري إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة ، أنه تم عمل زيارات إشرافية لـ 85 وحدة على مستوى المديرية والإدارات وتدريب ميداني لـ 27 ممرضة بالإضافة إلى عمل 150 ندوة داخل الوحدة بمشاركة تمريض الوحدات وتقديم المشورة لـ 700 منتفعة وتدريب 44 طبيب على خدمات تنظيم الأسرة فيما نفذت نوادي المرأة بالوحدات الصحية أنشطة هامة منها عقد 761 ندوة و تحويل 2680 حالة إلى عيادات تنظيم الأسرة وعمل 62 بطاقة رقم قومي و26 شهادة ميلاد كما شملت الأنشطة دورات تدريبية.