قال جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسييرالأعمال، في تصريحات لقناة " أم تي في لبنان"، إن لا يفترض أن يستغرق تشكيل الحكومة فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك مشاورات لاختيار رئيس الحكومة الجديد، ستجرى الاثنين المقبل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكشف "باسيل"، منذ قليل، عن موافقة محمد الصفدي على تولي رئاسة الحكومة، قائلا: "هو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة".

واتفقت الأحزاب الثلاثة الكبيرة في لبنان على اسم الصفدي، في اجتماع عقد مساء أمس بحضور رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وممثلين عن جماعة حزب الله، ومن المقرر أن يدعو الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، إن الاتصالات في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة العقبات أمام عمليتي تكليف رئيس الوزراء الجديد والتأليف الحكومي.