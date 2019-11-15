تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الإثنين الماضي، وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وقال محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إزالة 20 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقريتي سنور والدوية مركز بني سويف، وذلك بواقع 13 حالة بالتعدي بالبناء المخالف على مساحة 8149 متر بينهم 12حالة على 8087 متر أملاك الدولة، و حالة واحدة على 62 متر من أراضي ولاية الأوقاف، و7 حالات تعد بزراعات غير جادة على مساحة 29 فدان و8 قراريط من أراضي أملاك الدولة الصحراوية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها، منذ الاثنين الماضي وحتى أمس الخميس إلى 162 حالة.

وشدد عبد الجابر على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، و أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.