ندوات لرفع الوعي البيئي لدى طلاب مدارس أسيوط

نظمت إدارة شؤون البيئة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم عدة ندوات لتوعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال التثقيف والتوعية البيئية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، التي تؤكد على أهمية رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس.

وأوضحت هالة فرغلي، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، أن ندوات التوعية انطلقت الشهر الماضي وتستمر حتى يناير 2020، حيت تم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لعمل التوعية البيئية على نطاق جميع المراكز والقرى، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الندوات هو محولة إيجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال غرس المفاهيم والقيم البيئية داخل الطلاب ونقل هذه الثقافة إلى المنزل.

وأضافت مدير إدارة شؤون البيئة، أنه تم عقد ندوات توعية حتى الآن بـ 4 مدارس هي مدرسة درنكه الإعدادية بنين ومدرسة منقباد الإعدادية بنات بمركز أسيوط ومدرسة النهضة الإعدادية بقرية السوالم بمركز أبنوب ومدرسة أبو غدير الإعدادية بنات بقرية الواسطى بمركز الفتح حيث تم توعية التلاميذ بأهمية الحرص على نظافة المكان الذى نعيش فيه وضرورة زراعة الفراغات بالزهور وتزيين المنزل والتخلص من القمامة بطرق سليمة لمنع انتشار الأمراض ونشر الوعي البيئي بين الآباء والأبناء وتم في نهاية الندوة توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بالندوة وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.