اجتمع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المنتج جمال العدل رئيس شركة "العدل جروب مالتي ميديا"، لبحث التعاون في مشروعات درامية، خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إنتاج مسلسل "النصابين".

وكشفت الشركة، في بيان اليوم، أن المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد مدحت، وبطولة النجمة نيللي كريم وآخرون، ومن المقرر أن يخوض السباق الرمضاني المقبل.

يأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.