قال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، إنه جار فحص شكوى تلقتها المديرية بشأن إصابة طفلة بحروق وكدمات على يد إحدى قريباتها بمركز بلبيس، واستقبل مستشفى بلبيس المركزي الطفلة لتقديم العلاج اللازم لها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حساب "أطفال مفقودة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب منشورا جاء فيه: أن طفلة تدعى هبة تبلغ من العمر 5 سنوات أصيبت بحروق وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسد على يد "خالتها" مقيمة بمدينة بلبيس" حسب قول الطفلة.

وأشار الحساب إلى أن والدة الطفلة تقضي عقوبة في السجن على ذمة إحدى القضايا وأن أشقاء الطفلة "الولاد" انتقلوا للإقامة مع عمهم، فيما انتقلت الطفلة للإقامة مع خالتها التي قامت بضربها وحرقها وإلقائها في الشارع.