أعيد أمريكي يشتبه بأنه إرهابي علق لأيام على الحدود بين تركيا واليونان، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن "الأمريكي على الحدود المشتركة مع اليونان تم ترحيله من إسطنبول بالطائرة إلى الولايات المتحدة".

ويعرف هذا الرجل باسم محمد درويش، وهو أمريكي من أصل أردني، ألقي القبض عليه في سوريا للاشتباه بعلاقته بتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما قالت السلطات التركية إن الولايات المتحدة رفضت في البدء استقباله، وإنه اختار ترحيله إلى اليونان التى رفضت السماح له بالدخول الاثنين الماضي.

وعلق في منطقة بين حدودي الدولتين غير تابعة لأي جهة، قرب محافظة أدرنة بشمال شرقي تركيا، فيما قدم حرس الحدود الأتراك له الطعام وسمح له بالنوم في سيارة ليلا، وفق وسائل إعلام تركية.

وحصل اختراق على ما يبد أمس الخميس مع إعلان تركيا إن الولايات المتحدة "تعهدت باستعادته". وانتقدت تركيا الدول الغربية بسبب رفضها استقبال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المعتقلين في أراضيها، وأعلنت مؤخراً عن جهودها لترحيل الإرهابيين إلى دولهم الأصلية.

وجاء ذلك بعد الانتقادات للعدوان التركي الشهر الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا، والتي اشتكت الحكومات الغربية من أنها ستقوّض جهود مواجهة "داعش" الإرهابي.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن في قبضة بلاده 1200 جهادي أجنبي من "داعش" وأنها احتجزت 287 خلال عدوانها الأخير في سوريا، فيما قالت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الأول الأربعاء أنه يتم الإعداد لترحيل 959 مشتبهًا بهم غالبيتهم العظمى من العراق وسوريا وروسيا.