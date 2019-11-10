أكد أسامة عبد العزيز الخبير في الشؤون التركية، أن تهديد وزير الخارجية التركي بإعادة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى أوروبا، يعد تهديدًا وابتزازًا، موضحًا أن أنقرة تمر بموقف صعب، بعدما اتخذت كل دول العالم مواقف واضحة من غزو شمال سوريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن دول الاتحاد الأوروبي كانت أكثر الأطراف التي أدانت غزو سوريا، ما جعل تركيا تضغط عليها من أجل تغيير مواقفها، مستغلة ورقتي مقاتلي تنظيم داعش واللاجئين السوريين، مستبعدًا في الوقت نفسه، أن تخضع الدول الأوروبية لابتزاز الرئيس التركي رجب طيب أدروغان وتغير موقفها.

وتابع: "من الممكن أن تلتقي بعض الدول الأوروبية مع أردوغان في منتصف الطريق، بحيث لا تزيد عقوباتها ضد أنقرة، حيث يريد أردوغان رفع العقوبات الموقعة على تصدير السلاح إلى تركيا، كما يفكر أردوغان في إنشاء المنطقة الآمنة بشمال سوريا، ويحتاج إلى أموال ضخمة إذا جرى تنفيذها".

ولفت إلى أن الاقتصاد التركي في حالة يرثى لها، حيث يعيش شبه انهيار، ومن ثم فإنه لن يتمكن من إقامة المنطقة الآمنة، إذا لم تمولها دول الاتحاد الأوروبي.