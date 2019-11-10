"الشبورة المائية".. واحدة من عوامل الطقس التى قد تتسبب في العديد من حوادث الطرق. وفي كل عام، تحدث تلك الحوادث بسبب السرعة الزائدة أثناء السير داخل الشبورة، ومع دخول فصل الشتاء نرصد أهم النصائح والتعليمات التي يجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء السير داخل "الشبورة المائية"، والتي منها:

- يجب علي قائدي السيارات اتباع تعليمات رجال المرور، خاصة في مثل تلك الظروف المناخية السيئة.

- يفضل عدم القيادة في مثل تلك الظروف السيئة.

- يجب عدم زيادة السرعة أثناء القيادة داخل الشبورة.

- يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، وفي حدود السرعة القانونية المحددة.

- يجب فتح زجاج السيارة، لعدم تجمع البخار داخل السيارة، الأمر الذي يمنع الرؤية بوضوح.

- يجب إضاءة جميع أنوار السيارة، خاصة أنوار الشبورة أن وجدت .

- يجب استخدام أنوار الانتظار بين الحين والأخر.

- يجب استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر.

- يجب عدم الوقوف على الطريق الذي تكسوه الشبورة لأي سبب من الأسباب.

- عند حدوث عطل في السيارة أثناء السير أعلى الطريق الذى تكسوه الشبورة، يجب الانتظار والوقوف أقصى يمين الطريق، واستخدام أدوات الانتظار المخصصة.

- يجب مضاعفة مسافات الأمان بين السيارة والسيارة المجاورة علي الطريق.

- عدم استخدام الفرامل بشكل كبير، حتي لا تنزلق الإطارات أعلى الطريق.