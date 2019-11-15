عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات دبلوماسية على مستوى العمل، فيما تبقى أسبوع واحد على انتهاء صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين الجارتين.

وقالت وزارة الخارجية في سول - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم - إن المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية كيم جونج - هان، اجتمع مع نظيره الياباني شيجيكي تاكيزاكي في طوكيو، وكانت آخر محادثة بينهما جرت في سول يوم 16 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر انتهاء صلاحية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان في 23 نوفمبر الجاري، ما لم تقم سول بإعادة النظر في قرارها بإنهاء الاتفاقية، وأعلنت سول هذا القرار في أغسطس بعد أن فرضت اليابان قيودا اقتصادية ضدها ردا على أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية في العام الماضي، والتي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في 1910-1945.

ووجد الجانبان في محادثات اليوم أنه مازال هناك اختلاف في مواقفهما إزاء قضية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، وأشار كيم، في هذا الشأن، إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات غير عادلة وذات طبيعة انتقامية، ودعا إلى سحبها بشكل سريع.

وتبادل الطرفان وجهات النظر فيما يتعلق بقرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي والتي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية، وناقشا سبل حل القضية من خلال مواصلة الحوار في المستقبل.

وكانت واشنطن ضغطت على سول لإعادة النظر في قرارها بإنهاء الاتفاقية العسكرية التي تعتبرها واشنطن منصة أساسية للتعاون الأمني الثلاثي مع حليفيها الآسيويين.