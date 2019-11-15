ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على سيدة متهمة بتعذيب ابنة شقيقتها وإصابتها بحروق وكدمات متفرقة بجسمها خلال إقامتها معها في مركز بلبيس، وتم تحويل هذه الخالة لنيابة بلبيس التى بدأت التحقيق معها.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وتم إحالة المتهمة إلى النيابة التى تولت التحقيق. وكان محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قام بتوجيه فريق التدخل السريع التابع للمديرية بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة هبة أحمد، المتواجدة بمستشفى بلبيس العام بعد تلقي بلاغات حول تعرضها للتعذيب.

وقال "الحجاجي" إنه بعد إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المشفى.

وتابع :"بعد التحري تبين لفريق التدخل السريع أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، كما علم الفريق أن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بآداه معدنية.وتبين أنه تم عمل محضر في قسم شرطة بلبيس وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق" .

وأضاف يبحث الفريق نقل حضانة الطفلة إلى أحد أعمامها والذي طلب رعايتها وسيتم ذلك بعد دراسة حال الأسرة ومدى استعدادها لرعاية الطفلة، أو سيتم إلحاق الطفلة بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وسيتم اختيار المصلحة الفضلى للطفلة، على أن ترافقها أخصائية اجتماعية من أعضاء فريق التدخل السريع خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأوصى وكيل الوزارة بمتابعة الحالة من فريق التدخل السريع والاطمئنان عليها أولا بأول وتقديم كل مايناسب الطفلة ويضمن لها حياة كريمة.