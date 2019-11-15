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قتيلان و4 جرحى في انفجار مخزن ذخائر بأوكرانيا

قتيلان و4 جرحى في انفجار مخزن ذخائر بأوكرانيا

الناتج المحلي الإجمالي في تونس يسجل نموا بـ1%

الناتج المحلي الإجمالي في تونس يسجل نموا بـ1%

الأمم المتحدة: 11 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدات

الأمم المتحدة: 11 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدات

محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف وتجميل المدينة

محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف وتجميل المدينة

دينا عن مشاركتها في مهرجان الرقص بكوريا: مستعدة لـ"تعليم الطوبة"

دينا عن مشاركتها في مهرجان الرقص بكوريا: مستعدة لـ"تعليم الطوبة"

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