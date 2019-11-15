يواجه كثير من مستهلكي السيارات العديد من الأعطال في السيارة، وتخلتف أسباب الأعطال لعدة أجزاء نظراً لأن ميكانيكا السيارات تعد من الأشياء المعقدة.

ومن ضمن هذه الأعطال، حدوث "رعشة" في السيارة عند القيادة على سرعة عالية تبدء من سرعة 80 كم/ساعة، وأيضاً عدم استقامة السيارة على الطريق وانحرافها لليمين واليسار.

وفي هذا الشأن قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات وخبير السيارات، إن السيارة قائمة على أربع عجلات، يجب أن تكون كلها مستوية حتى لا يحدث خلال في القيادة.

وأضاف أن ضبط الزوايا في السيارة يختلف ويوجد منه نوعين، إما ضبط زوايا أمامي أو ضبط زوايا خلفي، موضحاً أن هذه الضبط يجب أن يتم في مراكز صيانة معتمدة ذات خبرة جيدة في هذا المجال، كما يجب الكشف على هذا الضبط كل مدة تتراواح ما بين شهر أو 5 إلى 8 ألآف كم.

وأكد أن عدم مراعاة هذه الاتزان والكشف عليه يؤدي للوقوع في حوادث كثيرة خاصة التي على الطرقات السريعة وطرق السفر، وأنه لابد أيضاً من التأكد من ضبطها قبل السفر.